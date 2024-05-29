مسؤول أردني للعربية: تطوير مدينة العقبة السياحية ضمن خطة تكاملية مع السعودية ومصر

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قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، نايف الفايز، إن خطة الأردن الاستراتيجية لإنعاش اقتصاده عبر مدينة العقبة السياحية، تستهدف تعزيز مكانة العقبة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والسياح من دول العالم.

وأضاف الفايز في مقابلة مع "العربية Business"، أن تطوير وتعزيز مكانة العقبة على الخارطة السياحية في البحر الأحمر، يأتي في إطار خطة تكاملية مع السعودية ومصر، وليس التنافسية، حيث يسهم المشروع في جعل المنطقة بشكل عام وجهة لاستقطاب الاستثمارات والسياح من كافة أنحاء العالم.

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وأوضح أن رؤية السعودية لمنطقة نيوم والبحر الأحمر هي بمثابة رؤية عالمية ونحن نبني على التعاون المشترك مع الأشقاء في السعودية كجزء من رؤيتهم لتطوير المنطقة، بسبب الموقع الجغرافي القريب.

وأشار إلى أنه يتم النظر إلى مدينة العقبة وموقعها الاستراتيجي كمدخل رئيسي لدول الجوار ونقطة وصل بين الغرب والشرق، كما يوجد خط الإنترنت الذي يصل بين الغرب والشرق وهو ما يعطي ميزة تنافسية، فيما تتطلع "غوغل" لتدشين مركز بيانات تابع لها بمنطقة العقبة مما يشجع ويدعم الصناعات التقنية.

وأطلق الأردن خطةً استراتيجية لمدة 4 سنوات، لإنعاش اقتصاده عبر مدينة العقبة السياحية، وتهدف الخطة بالأساس إلى تعزيز مكانة العقبة على الخارطة السياحية في البحر الأحمر، وتمكينها كنقطة جاذبة للاستثمار العالمي مع توفر البنى التحتية في المدينة التي يعد عدد زوارها سنوياً زهاء المليونين زائر.

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تنفيذ 197 مشروعاً موزعاً على الاستثمار العالمي والمدينة الذكية، وكذلك زيادة موقع المدينة على خارطة السياحة العالمية.

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جدير بالذكر أن الأردن يعتبر من أكثر الدول التي تعرضت للضغوط الاقتصادية بحسب صندوق النقد الدولي بسبب حرب غزة، حيث تأثرت السياحة والحركة التجارية بعدما تأثر ميناء العقبة جنوبي البلاد باضطرابات البحر الأحمر والمسيّرات التي تنتهك المجال الجوي الأردني لشريان الأردن الجنوبي لقرب موقعها من لمدينة إيلات.

كانت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أظهرت تسجيل الدخل السياحي خلال شهر أبريل/نيسان من الماضي نحو 375.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار). وبحسب النتائج، فإن ذلك يعتبر تراجعاً بنسبة 2.6%. مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية،

أما خلال الأربعة شهور الأولى من 2024 فقد سجل الدخل السياحي بالأردن انخفاضاً نسبته 4.9% ليبلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).

يشار إلى أنه مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يتوقع المراقبون نموا في السياحة العام الحالي، بل يحاول الأردن جاهدا الحفاظ على المستويات التي سجلها العام الماضي.

ويعتبر الأردن من مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط على مدار العام، وتعد مدينة العقبة في الجنوب من أهم المناطق السياحية في البلاد بالإضافة إلى البتراء ووادي رم والبحر الميت الذي يشتهر بالسياحة العلاجية، إلى جانب المعالم الأثرية والتاريخية في كل من جرش وعجلون والكرك.

وارتفعت إيرادات القطاع السياحي بالأردن خلال عام 2023 بنحو 27% إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع العام السابق، وبلغ عدد السياح 6.3 مليون سائح.