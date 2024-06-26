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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ريفيان" آر جاي سكارينغ، إمكانية وصول هامش الربح الإجمالي إلى 25%، وذلك بعد تكبد الشركة خسائر تجاوزت المليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال سكارينغ: "تحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 25% سيؤكد للمستثمرين ولموردينا إمكانيات الشركة بتحقيق الربحية، بالإضافة إلى تسجيل تدفق نقدي إيجابي يساعد في دعم زيادة إنتاج سيارات ريفيان R2، فذلك سيساعد في دعم تكثيف وتوسيع نطاق بقية الأعمال".

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وتعتزم شركة فولكس فاغن استثمار 5 مليارات دولار لإنشاء مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "Rivian Automotive"، مما يعطي أملا جديدا لشركة السيارات الكهربائية الناشئة المتعثرة.

وذكرت "فولكس فاغن" أنها ستستثمر مليار دولار على الفور في "ريفيان"، و4 مليارات دولار إضافية في وقت لاحق، حيث سيكون المشروع الجديد مملوكًا ومسيطرًا عليه بالتساوي بين الشركتين.

وستعمل الشركتان على تطوير مركبات تعمل بالبطاريات من "الجيل القادم" مزودة ببرمجيات متطورة.