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أكد عدد من وكلاء السيارات في مصر لـ "العربية بيزنس"، بدء الإفراج عن السيارات المتراكمة في الموانئ وفتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري

وقالوا خلال اجتماع جمع وكلاء السيارات مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ومسؤولي الجمارك، إن فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للسيارات سيكون للمركبات الموجودة في الموانئ فقط، ولكن لم يتم الإعلان عن فتح النظام لتسجيل شحنات جديدة.

وأضافوا أن عمليات الإفراج ستكون عن السيارات التي وصلت الموانئ حتى 25 يونيو فقط.

وطلب وزير التجارة والصناعة المصري، من الوكلاء تحديد الكميات التي سيتم استيرادها اعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية العام الحالي.

وكان قد تم تقدير السيارات المتواجدة في الموانئ بما يتراوح بين 8 إلى 9 آلاف سيارة.

وفي وقت سابق اليوم، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة "الجمارك المصرية"، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف "السيستم"، كما ادعى البعض.

وأضاف، أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

ولفت إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.