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كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال سليمان في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، إن بداية السنة المالية الجديدة ستشهد انطلاقة كبيرة في الطروحات العامة، وذلك في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى طرح شركات تم طرحها من قبل على مستثمرين مع وعد بالطرح العام.

وكشف الرئيس التنفيذي عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة اليوم على ألا يقل رأسماله عن 100 مليار جنيه.

وأوضح أن الصندوق السيادي المصري يركز على محاور الاستثمار القطاعية وأهم ما نركز عليه في الاتفاقيات مع أوروبا هو قطاعات الغذاء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والصناعة.

وأشار إلى مرور 100 يوم على رفع مستوى التعاون مع أوروبا إلى شريك استراتيجي، وهو ما نعمل على تطبيقه على أرض الوقع من خلال شراكة في قطاع التصنيع والزراعة والأغذية والقطاع اللوجستي، ويحتل الهيدروجين الأخضر المساحة الأكبر في الطاقة المتجددة.

وقال أيمن سليمان، إن الصندوق وقع 15 اتفاقية إطارية بحجم 30 مليار يوور من 30 مذكرة تفاهم، ونستهدف إنتاج 3 ملايين طن سنويا أمونيا خضراء للتصدير إلى الأوروبية.

وكشف عن إطلاق الصندوق الصناعي اليوم كمحفز لدخول الاستثمار لتصنيع مكونات النقل الأخضر، مع بناء مصانع جديدة مع فولكس فاجن لتوطين صناعات السيارات في أفريقيا.

وتوقع سليمان إطلاق شراكات في التعليم العالي قريباً.

وقال أيمن سليمان، إن صندوق مصر السيادي يستهدف توطين تكنولوجيا تحلية المياه والتوسع فيها لتغذية المشروعات المختلفة.