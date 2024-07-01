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أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية "ندلب"، سليمان المزروع، أن البرنامج معني بتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة.

وأضاف المزروع في مقابلة خاصة مع "العربية Business" أن "تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالنسبة للاقتصاد الكلي، حيث وصلنا إلى 520 مليار ريال من الاستثمارات خلال عمر البرنامج، وأكثر من 68 مليار ريال خلال عام 2023.

برنامج "ندلب" يساهم في الاقتصاد السعودي غير النفطي بأكثر من 35%

وتابع: "وعلى مستوى قطاع الوظائف هناك أكثر من 296 ألف وظيفة، منها أكثر من 113 ألف وظيفة لأبنائنا وبناتنا السعوديين".

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية إلى أن الصادرات غير النفطية وصلت إلى 454 مليار ريال، في 2023 وهذا كان الرقم المستهدف في 2025.

كان البرنامج أصدر تقريره السنوي لعام 2023 بعنوان آفاق متجددة، ليُبيّن فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية، وإسهاماته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأظهر التقرير أن البرنامج ساهم في الاقتصاد الكلي، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بأكثر من 35%.

وبينت الأرقام أن نسبة نمو الصادرات غير النفطية بلغت 74%.

وكان تقرير "ندلب" قد كشف أيضا أن البرنامج يمتلك حتى نهاية العام السابق، ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتملت منها 102 مبادرة، بما يعادل 36%.