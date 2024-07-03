3 دقائق للقراءة

قال رئيس شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا السعودية، هشام البهكلي، إن مصنع الشركة بالمملكة بدأ كأكبر ورشة للشركة خارج الولايات المتحدة وفي عام 2017 تم افتتاح مصنع لتصنيع التوربينات عالية الأداء بالشراكة مع شركة "دسر" السعودية التي تمتلك أكثر من 50% من رأس مال المصنع.

وذكر في مقابلة مع "العربيةBusiness " أن الهدف من الشراكة كان تصنيع التوربينات الغازية أو ملحقاتها "الوحدات التشغيلية" المرفقة بالتوربينات وهي بالغة التعقيد لدعم صناعة التوربينات.

وأشار إلى إمكانية تصنيع التوربينة منفصلة ويمكن أيضا تصنيع الوحدات التشغيلية المرفقة بها ويتم تصديرها خارج المملكة لوحدات أخرى، بجانب بعض قطع الغاير المهمة والحساسة في التوربينات وتصنع في داخل المصنع.

وتابع البهكلي: "هذه التقنيات ليست بسيطة واحتاجت الكثير من التدريب للشباب والشابات من المملكة بالولايات المتحدة للتدريب على هذه التقنيات، وتم استيراد عشرات الآلات الدقيقة".

وقال إن استثمارات المصنع التي تبلغ 2 مليار ريال كانت مبادرة من شركة جنرال إلكتريك، التي تؤمن بقوة السوق السعودية وبجدوى الاستثمار فيها.

أوضح أن 3 محاور من رؤية المملكة 2030 مهمة لهذه الصناعة تشمل الكفاءة، لأنها أحد العوامل المهمة في عملية تحول الطاقة سواء كانت من مصادر متجددة أو غازية مشيرا إلى أن هذه التوربينات تقلل انبعاثات الكربون.

" الوحدات من الفئة H حققت درجات عالية من الكفاءة على مستوى العالم، و يمكنها أن تحرق الهيدروجين أو وقود أقل إنتاجا للكربون وهذا شيئ يصب في اهتمامات المملكة العربية السعودية" وفق البهكلي.

وذكر أن المحور الثاني هو التوطين و نقل التقنية العالية إلى المملكة العربية السعودية وتعليم الشباب والشابات ونقل التكنولوجيا تعد أمورا مهمة في رؤية 2030.

وأوضح أن المحور الثالث الذي يعمل عليه المصنع ضمن محاور رؤية 2030 هو التنوع الاقتصادي حيث صدرت الشركة 200 وحدة تشغيلية مرافقة للتوربينات من السعودية إلى 10 دول.

وتابع أن المصنع ينتج التوربينات الغازية والوحدات التشغيلية، وتم تصنيع 200 وحدة في المصنع وتم تصديرها إلى دول أوروبية وأميركا وشرق آسيا.

وذكر أن المصنع يمكنه أن ينتج 8 توربينات سنويا ومعظمها ستوجه إلى المملكة العربية السعودية نظرا لارتفاع الطلب ولكن بالاتفاقية التي وقعتها الشركة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي قبل يومين ستتيح للشركة تصدير توربينات بالاتفاق مع الدول المستوردة حيث تساعد الاتفاقية الشركة على التصدير.

وقال البهلكي إن الشركة أهلت أكثر من 150 موردا محليا يورد لمصنع "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في السعودية،ولدينا خطة لجلب موردينا العالميين إلى السعودية في القريب العاجل ويجري التنسيق مع الوزارات ليأتي الموردون إلى المملكة ويستثمرون فيها ويساعدوا في عملية توطين سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية.

وذكر أن الطلب في السعودية مرتفع على التوربينات مرتفع، مشيرا إلى أن توربينات محطتي طيبة والقصيم ستصنع في المصنع.

أعلنت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا قبل يومين عن تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية من فئة H يتم تصنيعها محليا في السعودية، من خلال شركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة.

كذلك وقعت الشركة الأميركية مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، لتمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا.

وتعد "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" مشروعاً مشتركا بين شركتي "دُسر" و "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في السعودية.

ومن المقرر أن تقوم هذه الوحدة من التوربينات الغازية، التي تم تسليمها اليوم، بتشغيل محطة الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء، والتي من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها، محطة الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة.