"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" تسلم أول توربين غازي ينتج محلياً في السعودية

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أعلنت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" اليوم الاثنين، عن تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية فئة H يتم تصنيعها محلياً بالمملكة في شركة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" (GESAT).

ووقعت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" أيضاً بمقرها في الدمام بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" من خلال دعم التمويل والتأمين من بنك التصدير والاستيراد السعودي، بحسب بيان الشركة.

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وقالت إنه من المقرر أن تقوم أول وحدة من التوربينات الغازية من الفئة H المصنعة محلياً بتشغيل محطة "الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء"، والتي من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها، محطة الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إنتاج حقل غاز الجافورة إلى 630 ألف برميل من سوائل ومكثفات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً.

ويمثل تسليم توربين الغاز الذي تم تصنيعه محلياً في "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" إنجازاً مهماً في قطاع الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز جهودها لتنويع مواردها الاقتصادية ومبادراتها لتنمية وصقل المواهب والكفاءات المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويؤكد هذا الإطلاق التزام "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بتوفير منتجات التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وقال هشام البهكلي، رئيس "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية: "سعداء وفخورون للغاية بإنجازات جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة ومساهماتها في تعزيز التوطين الصناعي داخل قطاع الطاقة في المملكة بما يدعم رؤية السعودية 2030. كما تساهم جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة في تعزيز قدرات برنامج صنع في السعودية، حيث قامت منذ عام 2018، بتصدير ما يزيد عن 200 من الوحدات الملحقة لمحطات الكهرباء والتي تقوم بتوليد أكثر من 11 جيجاوات. وتواصل الشركة نجاحها بإطلاق أحد توربينات الغاز الأكثر تقدماً وتطوراً، وتم تصنيعه في المملكة".

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من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ بمسيرة تمتد لحوالي 90 عاماً في المملكة، ما يعكس التزامنا القوي بتعزيز أهدافها فيما يتعلق بأمن الطاقة والتنويع الاقتصادي وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية لدعم رؤية السعودية 2030. ويعد إطلاق أول وحدة من التوربينات الغازية طراز HA يتم تصنيعها في ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ بمثابة دليل على جهودنا المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في المملكة. ولا شك أن الكفاءة العالية وجاهزية توربيناتنا من الفئة H للعمل بالهيدروجين يمكنها دعم تحول قطاع الطاقة في المملكة، حيث يمكن زيادة التوربينات أو خفضها سريعاً بما يدعم استقرار الشبكة، حيث يتم دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة بالتناوب في نظام الطاقة".

وتعد "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" مشروعاً مشتركاً بين شركتي "دسر" و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في المملكة.