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مشتريات عربية تزحف ببورصة مصر صوب 11300 نقطة

بورصة مصر
البورصة المصرية
البورصة المصرية

مشتريات عربية تزحف ببورصة مصر صوب 11300 نقطة

المؤشر الرئيسي يصعد 4% منذ بداية العام

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القاهرة – خالد حسني

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بدعم مشتريات المستثمرين العرب، ليحقق المؤشر الرئيسي ارتفاعا منذ بداية العام نسبته 4%.

وبنهاية تداولات اليوم الاثنين، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% إلى مستوى 11278.72 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.47% عند مستوى2189.76 نقطة. وأيضاً، صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 3182 نقطة. كما ارتفع المؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.05% مسجلاً مستوى 2301.09 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي 86 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 63 مليون جنيه، و23 مليون جنيه على التوالي.

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وأمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 560.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 88.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 4.68%، والعرب على 7.14%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 20.28% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 79.71%.

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