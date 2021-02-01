أكد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، البدء اعتبارا من اليوم الأحد بإجراءات تعديلات على منهجية المؤشر الرئيسي ابتداء والذي يأتي كجزء من خطة شاملة لتطوير السوق خلال العام الحالي.

وأضاف فريد في مقابلة مع "العربية" أن منهجية المؤشر الرئيسي الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، ومدى قدرة الشركات على الدخول والخروج، ولطالما كان المؤشر يعكس الشركات الأكثر تداولاً فقط.

وأوضح أن المعايير تشمل وجود حد أدنى للشركة المسموح دخولها في المؤشر، لضمان وجود أحجام كبيرة ومتوسطة، وترتيب أعلى 60 شركة من حيث التداولات.

وشرح أنه "يجب ألا تقل قيمة رأسمال الشركة السوقي المرجح، عن معدل القيمة الوسيطة لـ 60 شركة" إلى جانب تعديلات أخرى في منهجية الإدراج، مع إضافة مساحة مرنة للخروج من المؤشر، بهدف ضمان استقرار الخروج والدخول للمؤشر من قبل الشركات التي تجري مراجعتها.

وأشار إلى وجود تعديلات على بورصة النيل، عبر عملية التطوير، موضحا أن 29 شركة مقيدة لديها 33 شركة راعية، وهي تحتاج إلى رفع الوعي والتثقيف عبر برنامج تأهيل لتمكينهم من مساندة الشركات على الإدراج، وحثهم على التعاقد مع شركات البحوث لتعريف المستثمرين بأداء الشركات المستقبلي.

وبين أن خطط التطوير تشمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" حيث تم إطلاق مؤشر "تميز" إضافة إلى الانتهاء من تنقيح جدول الرعاة بشكل نهائي.

وتعمل إدارة البورصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في ملفات بورصة السلع إضافة إلى العمل على إطلاق بورصة العقود الآجلة، بجانب مساعي جذب شركات جديدة للطرح في البورصة.

يذكر انه على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال العام 2020 إلا أن قيم التداولات على الأسهم ارتفعت إلى حوالي 274 مليار جنيه، مقابل 194 مليار جنيه مسجلة خلال 2019.