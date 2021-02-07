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بيتكوين تقترب مجددا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42 ألف دولار

بيتكوين

بيتكوين تقترب مجددا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42 ألف دولار

وصلت إلى 40.85 ألف دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين 7% فوق 40 ألف دولار في تداولات السبت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في يناير الماضي عند 42 ألف دولار.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 40.85 ألف دولار. وتأتي القفزة الأخيرة بعد أسبوع متقلب آخر في أسواق العملات المشفرة تميز بدعم إيلون ماسك لعملة البيتكوين إلى جانب زيادة قياسية في عملة اثير التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة.

وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك صراحة عن اهتمامه بالعملات المشفرة إذ ذكر في وقت سابق أن بيتكوين والعملات المشفرة بوجه عام يجب استخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني.

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وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة أيضا بعد تغريدة ماسك مع ارتفاع أسهم شركة Marathon Patent في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأميركي بنحو 20%.

وتسببت تغريدات لقطب الأعمال الأميركي ايلون ماسك في ارتفاعات قياسية لأسهم بعض الشركات على مدار الأيام الماضية ومنها سهم شركة Gamestop الذي أحدث الكثير من الجدل على مدار الأيام الماضية مع موجة مضاربات عنيفة على السهم تسببت في ارتفاعات قياسية للسهم وخسائر حادة لصناديق التحوط.

وتعتزم الهند سن قانون يحظر العملات المشفرة الخاصة مثل بيتكوين في البلاد، وتعمل على توفير إطار عمل لإنشاء عملة رقمية رسمية خلال جلسة الميزانية الحالية للبرلمان.

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