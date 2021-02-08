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رويترز: صندوق مبادلة يعتزم بيع سندات دولية قريباً

مبادلة
مبادلة
أبوظبي

رويترز: صندوق مبادلة يعتزم بيع سندات دولية قريباً

جمع 4 مليارات دولار في صفقة متعددة الشرائح في مايو

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قال مصدران مطلعان إن صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يخطط لبيع سندات دولية قريبا بعد أن جمع أربعة مليارات دولار في صفقة متعددة الشرائح في مايو أيار.

الصندوق، الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار وهو ثاني أكبر مستثمر حكومي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، مُصدر منتظم في أسواق رأس المال للديون.

ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب للتعقيب من "رويترز".

تأتي هذه الخطوة المقررة وسط عدد من صفقات السندات من الخليج حيث يستغل المصدرون انخفاض الأسعار في أسواق الدين العالمية هذا العام في وقت تدفع فيه وفرة السيولة العالمية المستثمرين إلى البحث عن الأصول ذات العوائد المرتفعة.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن لدى مبادلة 1.25 مليار يورو من السندات المستحقة الشهر المقبل وما يزيد على 350 مليون دولار تستحق في أبريل نيسان و700 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

أبرم الصندوق الكثير من الصفقات في عام 2020 إذ استثمر ملياري دولار في سيلفر ليك وما يزيد على ملياري دولار آخرين في أصول مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية، كما كان ضمن كونسورتيوم استثمر في وايمو، شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية المملوكة لألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل.

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