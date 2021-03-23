المعدن الأصفر يسجل المكاسب.. والدولار يكبح موجة الصعود

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، بينما حد صعود الدولار من المكاسب قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1739.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1205 بتوقيت غرينتش. واستقر في العقود الأميركية الآجلة عند 1738.70 دولار.



وقال روس نورمان المحلل المستقل لـ"رويترز": "يبدو أن السوق تعاني، لا سيما عند مستوى 1745 دولاراً، سيقع بعض الهبوط بسبب قوة الدولار".



وأضاف: "بالنظر للمستقبل، الوضع سيكون مرهوناً بالتضخم في النصف الثاني من العام".



وارتفع الدولار 0.4، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى، رغم تراجع عائد السندات الأميركية.

ويترقب المستثمرون شهادة باول ويلين أمام الكونغرس في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش. وفي الأسبوع الماضي، أكد البنك المركزي تعهده باستمرار سياسة نقدية بالغة التيسير رغم الضغوط التضخمية المتوقعة.



وهبطت الفضة 0.8% إلى 25.56 دولار للأوقية، فيما خسر البلاتين 0.9% ليسجل 1171.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2599.48 دولار للأوقية.