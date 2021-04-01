اللون الأخضر يسيطر على معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، في حين تراجع المؤشر السعودي بعد يوم من تسجيله مكاسب قوية بفضل إعلان المملكة عن برنامج استثماري للقطاع الخاص.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن شركة أرامكو للنفط وشركة سابك للبتروكيماويات ستقودان استثمارات بـ5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب برنامج أُعلن يوم الثلاثاء من أجل تنويع موارد الاقتصاد.

ونزل المؤشر الرئيسي بالمملكة 0.1% متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5%، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2%.

لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، قفز 3.6% رغم انقضاء الحق في توزيعه النقدي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم إتمام اندماجهما رسميا.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.3% مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.9%.

وأغلق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على ارتفاع 1.3% رغم بدء تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4%، مدفوعا بتقدم سهم شركة اتصالات 1.9% وزيادة سهم الشركة العالمية القابضة 1.6%.

وشهدت الشركة توسعا سريعا في قطاعات الأعمال الرئيسية قاد لنمو قوي في مركزها المالي مما ينبئ بنمو على المدى الطويل.

ومنذ بداية العام، ارتفع سهم الشركة أكثر من 50%.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.5% وتقدم سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1%

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا.