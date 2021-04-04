تراجع بورصة عمَّان عند الافتتاح

افتتح مؤشر بورصة عمّان تعاملاته الأحد، على انخفاض، وصولا إلى النقطة 1774، مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية عند مستوى النقطة 1782.

وسار المؤشر خلال ربع الساعة الأولى من عمر الجلسة في نطاق بلغ 10 نقاط بين 1772 و1782 بحجم تداول بلغ 1.2 مليون دينار.

يأتي هذا التراجع على خلفية حملة الاعتقالات لأسبابٍ أمنيّة، وتصدر الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت، فيما أفاد مراسل "العربية" بأن الأوضاع في الشارع الأردني هادئة والتحقيقات مستمرة مع المعتقلين.

وكان وزير الإعلام الأردني صرح أن الحكومة ستصدر خلال ساعات بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.