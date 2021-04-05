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بورصة مصر.. بحث تعديلات على آلية الشراء بالهامش

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

بورصة مصر.. بحث تعديلات على آلية الشراء بالهامش

بهدف توفيق الأوضاع لعدم الضغط على السوق وألا تتم عمليات بيع غير مبررة

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دبي - العربية.نت

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قالت عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

يأتي ذلك بعدما اجتمعت هيئة الرقابة المالية مع أعضاء من سوق المال وممثلين لها لبحث سبل تفعيل آلية البيع على المكشوف بالسوق وإجراء تعديلات على آلية الشراء بالهامش.

وقالت عضو اللجنة الاستشارية في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" للأنباء: "سنبحث غدا تعديلات بعض قواعد آلية الشراء بالهامش في السوق مع إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للشركات والمستثمرين" في ضوء التعديلات المزمعة.

وتابعت "الهدف من فرصة توفيق الأوضاع عدم الضغط على السوق وألا تتم عمليات بيع غير مبررة للحفاظ على السوق والعملاء".

ولم توضح طبيعة التعديلات المطروحة للنقاش ولا تفاصيل الجدول الزمني لتطبيقها.

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