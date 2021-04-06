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سوق السعودية تعلن مواعيد التداول في رمضان وإجازة عيد الفطر

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق السعودية تعلن مواعيد التداول في رمضان وإجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية يوم الاثنين 10 مايو

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، وموعد إجازة عيد الفطر.

وقالت "تداول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مواعيد التداول في شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير كالتالي:

- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية – السوق الموازية)

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• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.

• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

- سوق الصكوك والسندات:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وذكرت "تداول"، أن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الاثنين 10 مايو 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 17 مايو 2021.

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