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بيتكوين تتراجع 2% وتهبط دون 60 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

بيتكوين تتراجع 2% وتهبط دون 60 ألف دولار

مكاسبها تجاوزت 100% منذ بداية العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت عملة بيتكوين اليوم الأحد بنسبة 2% لتصل إلى 59.857 ألف دولار، لتفقد بذلك 1240.5 دولارا.

وقفزت العملة المشفرة بيتكوين بنحو 4.5% أمس السبت لتصل إلى 61 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021 حتى يوم أمس.

ويبدو أن بيانات طلبات الإعانة الأمريكية التي ظهرت، الجمعة، أكدت صحة رؤية الفيدرالي الأمريكي والتي تصب في صالح ضخ مزيد من التيسير وخفض الفائدة. وتقود تلك الأسباب إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم.

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وكشفت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعها إلى 744 ألف، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض لـ 680 ألف، وجاءت الأرقام بعد أسبوع من بيانات وظائف قوية توحي بخلق الوظائف بوتيرة أسرع.

وبالتزامن مع ذلك استمر مؤشر الدولار في النزول بعدما فقد الدعم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد نزولها عن قمة عام.

وتشير نتائج طلبات الإعانة إلى أن الفيدرالي سيستمر في برامج شراء السندات، وخفض معدلات الفائدة قرب الصفر.

ويرى الفيدرالي بأن هناك تعافياً غير متساوي الأركان في مناحي الاقتصاد الأمريكي ما يدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بسرعة التعافي.

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