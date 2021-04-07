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24 ساعة صادمة لـ"بيتكوين" تهز عرش العملات الرقمية

عملات رقمية مشفرة بيتكوين
تكبدت العملات الرقمية المشفرة خسائر صادمة خلال الساعات الماضية
بيتكوين

24 ساعة صادمة لـ"بيتكوين" تهز عرش العملات الرقمية

102 مليار دولار تبخرت من سوق العملات المشفرة خلال ساعات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

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تكبدت العملات الرقمية المشفرة خسائر صادمة خلال الساعات الماضية، عززتها التراجعات التي طالت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، خلال الساعات الماضية.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة تراجعت بنسبة 5.12% خاسرة نحو 102.4 مليار دولار، بعدما نزلت القيمة المجمعة للعملات الرقمية المشفرة من مستوى 1980 مليار دولار في تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 1877.6 مليار دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

على صعيد "بيتكوين" فقد نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.5% خاسرة نحو 2060 دولار بعدما تراجعت من 58608 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 56548 دولار في تعاملات اليوم الأربعاء. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.14% خاسرة نحو 45.6 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من مستوى 1100.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1055.3 مليار دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

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وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت بالمركز الثاني بين أكبر العملات الرقمية خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.5% خاسرة نحو 116 دولار بعدما نزل سعرها من 2099 دولار وهو أعلى مستوى سجلته العملة على الإطلاق، إلى نحو 1983 دولار في تعاملات اليوم.
كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 7.08% خاسرة نحو 17.4 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 245.5 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 228.1 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت بالمركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.3% خاسرة نحو 5 دولارات بعدما نزلت من مستوى 380 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 375 دولار في تعاملات اليوم. فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 58.1 مليار دولار.

بيتكوين
بيتكوين

في حين استقرت عملة "تيزر" التي جاءت بالمركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية عند مستوى 1 دولار، بينما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 0.23% مرتفعة من مستوى 43 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 43.1 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة "إكس ريبل" التي حلت بالمركز الخامس بين أكبر العملات الرقمية خسائر خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 13.6% فاقدة نحو 0.146 دولار بعدما هوت من مستوى 1.07 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 0.924 دولار في تعاملات اليوم.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.5% خاسرة نحو 5.9 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 47.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 41.4 مليار دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

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