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تباين واضح يخيم على أسواق الأسهم الخليجية

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

تباين واضح يخيم على أسواق الأسهم الخليجية

القطاع المصرفي يضغط على مؤشر سوق الأسهم السعودية

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دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين اليوم الأحد، وتعرض المؤشر السعودي لضغوط من أسهم الشركات المالية وسط انخفاض أسعار النفط، بينما استمدت دبي دعما من القطاع العقاري.

وكانت أسعار النفط أغلقت منخفضة يوم الجمعة وفقدت نحو 2% على مدار الأسبوع في ظل ارتفاع الإنتاج وتجدد إغلاقات كوفيد-19 في بعض الدول، مما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.7%، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.9% وهبوط البنك الأهلي السعودي نحو 2%، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.1%، رغم اتفاق الشركة على صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار لبيع حصة في خطوط أنابيبها.

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وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4%، تقوده زيادة بنسبة 1.9% في سهم إعمار العقارية و2.3% لوحدتها إعمار مولز.

وكان العضو المنتدب لإعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، قال للعربية يوم الخميس إن مبيعات الربع الأول من العام بلغت 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار).

وأبلغ العبار أن مبيعات الفترة ذاتها قبل عام كانت 2.5 مليار درهم. وقال إن الأرقام واعدة وإن السوق العقارية تشهد طلبا متزايدا، ولاسيما على الفيلات والمنازل المطلة على البحر.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.2%، مدعوما بصعود سهم اتصالات 0.7%، وسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.1%.

وكانت رويترز أوردت يوم الخميس نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تدرس إدراج نشاط الحفر في البورصة المحلية. وتقول شركة النفط الحكومية إن وحدتها للحفر هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر القطري 0.2%، إذ زاد سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.4%، في حين صعد سهم بنك قطر الوطني 0.2%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9%، مع صعود معظم أسهمه.

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