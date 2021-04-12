الذهب يتراجع مع صعود عائدات السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار عقب بيانات اقتصادية أميركية أفضل من التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1737.10 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس " تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم (سوف) يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب".

وتابعت "كان متوقعا أن تفتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادي على صعود، لكنها منخفضة هذا الصباح ما يفرز طلبا علي أصول الملاذ الآمن والدولار يفوز في هذا السباق مما يفرض ضغوطا أكبر على الذهب".

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3% إلى 2630.68 دولار، وخسر البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.