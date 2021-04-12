بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ"تبوك الزراعية"

تبدأ اليوم الاثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة تبوك للتنمية الزراعية.

ووفق بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية بتاريخ 1442-09-07 الموافق 2021-04-19، فيما تنتهي فترة الاكتتاب في الأسهم الجديد في 1442-09-10 الموافق 2021-04-22.

وكانت الشركة أعلنت تكبد صافي خسائر بنسبة 71.3% خلال عام 2020، ليسجل نحو 52.08 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 181.27 مليون ريال في 2019.

وقال الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، إن سبب انخفاض الخسائر يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وعدم تسجيل هبوط في قيمة الموجودات الحيوية (قطاع الأغنام)، فضلا عن انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية.