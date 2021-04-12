.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ"تبوك الزراعية"

تبوك الزارعية
سوق السعودية

بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ"تبوك الزراعية"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ اليوم الاثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة تبوك للتنمية الزراعية.

ووفق بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية بتاريخ 1442-09-07 الموافق 2021-04-19، فيما تنتهي فترة الاكتتاب في الأسهم الجديد في 1442-09-10 الموافق 2021-04-22.

"ساسكو" تعلن بدء تشغيل 8 مواقع جديدة لخدمات السيارات شركات شركات "ساسكو" تعلن بدء تشغيل 8 مواقع جديدة لخدمات السيارات

وكانت الشركة أعلنت تكبد صافي خسائر بنسبة 71.3% خلال عام 2020، ليسجل نحو 52.08 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 181.27 مليون ريال في 2019.

وقال الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، إن سبب انخفاض الخسائر يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وعدم تسجيل هبوط في قيمة الموجودات الحيوية (قطاع الأغنام)، فضلا عن انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟ لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد