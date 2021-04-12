وول ستريت تفتح منخفضة والتركيز على الأرباح والبيانات

انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الاثنين، فيما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عن مستويات قياسية، إذ يتأهب المستثمرون لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 33775.06 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو ما يعاجل 0.10% إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 13854.44 نقطة.