عملة بيتكوين تحقق سعرا قياسيا بأكثر من 62 ألف دولار

تخطى سعر عملة بيتكوين رقما قياسيا جديدا في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.

وبحسب بيانات موقع coinmarketcap التي اطلعت عليها "العربية.نت"، فقد تجاوز سعر بيتكوين 62.8 ألف دولار.

وبلغت صباح اليوم الثلاثاء القيمة الإجمالية للعملات المشفرة 2.14 تريليون دولار.

ومؤخرا لاقت بيتكوين، رواجاً كبيراً بين المؤسسات منذ انتشار الوباء العام الماضي، حيث قبلتها "تسلا" كطريقة دفع، وضمتها "باي بال" أخيراً للقبول ضمن شبكة واسعة من التجار.

يأتي ذلك، فيما يقترب عملاق وول ستريت الأكبر بنك "غولدمان ساكس"، من تقديم أدواته الاستثمارية الأولى في العملة المشفرة بيتكوين، والأصول الرقمية الأخرى لعملاء مجموعة إدارة الثروات الخاصة به.

ويهدف البنك إلى البدء في تقديم استثمارات في فئة الأصول الناشئة في الربع الثاني، وفقاً لماري ريتش، التي تم تعيينها أخيراً كرئيس عالمي للأصول الرقمية لقسم إدارة الثروات الخاصة في بنك غولدمان ساكس، حيث كان من المقرر الإعلان عن ترقيتها يوم الأربعاء في مذكرة داخلية للشركة.

بدورها، قالت ريتش: "نعمل عن كثب مع فرق في جميع أنحاء الشركة لاستكشاف طرق لتقديم وصول مدروس ومناسب إلى النظام البيئي لعملاء الثروات الخاصة، وهذا شيء نتوقع تقديمه على المدى القريب"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت ريتش، أن غولدمان تبحث تقديم "مجموعة كاملة" من الاستثمارات في بيتكوين والأصول الرقمية، "سواء كان ذلك من خلال عملات بيتكوين نفسها أو المشتقات وأدوات الاستثمار التقليدية".

وتعني هذه الخطوة أنه قريباً، سيتمكن عملاء اثنين من البنوك الاستثمارية البارزة في العالم، غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، من الوصول إلى فئة الأصول الناشئة التي أثارت اهتمام المليارديرات والمؤمنين بالعملة الرقمية على حد سواء.

يأتي ذلك، بعدما أخبر مورغان ستانلي في وقت سابق من هذا الشهر، مستشاريه الماليين أنه يمكنهم الاستثمار للعملاء في صناديق بيتكوين بدءاً من أبريل.

ظهرت بيتكوين بين حطام الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعرضت للرفض مراراً من البنوك الأميركية الكبرى بسبب تقلباتها العنيفة، وأصلها الذي لا يزال مجهولاً إلى الآن، لكن القطاع استسلم بعد الطفرة الأخيرة في سعر بيتكوين، حيث اجتذبت المستثمرين المؤسسيين والشركات واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية.

"في النهاية، كان طلب العميل هو الفائز"، وفقاً لما ذكرته ريتش.

ويستهدف قسم إدارة الثروات في غولدمان ساكس الأفراد والعائلات الثرية، مع وضع حد أدنى للمحفظة عند 25 مليون دولار لكل عميل على الأقل.