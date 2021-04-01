بيتكوين تكتسب ترحيباً أوسع.. عملاق جديد يضيفها لقائمة أصول إدارة الثروات

لاقت العملة المشفرة بيتكوين، رواجاً كبيراً بين المؤسسات منذ انتشار الوباء العام الماضي، حيث قبلتها "تسلا" كطريقة دفع، وضمتها "باي بال" أخيراً للقبول ضمن شبكة واسعة من التجار.

يأتي ذلك، فيما يقترب عملاق وول ستريت الأكبر بنك "غولدمان ساكس"، من تقديم أدواته الاستثمارية الأولى في العملة المشفرة بيتكوين، والأصول الرقمية الأخرى لعملاء مجموعة إدارة الثروات الخاصة به.

ويهدف البنك إلى البدء في تقديم استثمارات في فئة الأصول الناشئة في الربع الثاني، وفقاً لماري ريتش، التي تم تعيينها أخيراً كرئيس عالمي للأصول الرقمية لقسم إدارة الثروات الخاصة في بنك غولدمان ساكس، حيث كان من المقرر الإعلان عن ترقيتها يوم الأربعاء في مذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها "CNBC".

بدورها، قالت ريتش في مقابلة هذا الأسبوع: "نعمل عن كثب مع فرق في جميع أنحاء الشركة لاستكشاف طرق لتقديم وصول مدروس ومناسب إلى النظام البيئي لعملاء الثروات الخاصة، وهذا شيء نتوقع تقديمه على المدى القريب"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت ريتش، أن غولدمان تبحث تقديم "مجموعة كاملة" من الاستثمارات في بيتكوين والأصول الرقمية، "سواء كان ذلك من خلال عملات بيتكوين نفسها أو المشتقات وأدوات الاستثمار التقليدية".

وتعني هذه الخطوة أنه قريباً، سيتمكن عملاء اثنين من البنوك الاستثمارية البارزة في العالم، غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، من الوصول إلى فئة الأصول الناشئة التي أثارت اهتمام المليارديرات والمؤمنين بالعملة الرقمية على حد سواء.

يأتي ذلك، بعدما أخبر مورغان ستانلي في وقت سابق من هذا الشهر، مستشاريه الماليين أنه يمكنهم الاستثمار للعملاء في صناديق بيتكوين بدءاً من أبريل.

ظهرت بيتكوين بين حطام الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعرضت للرفض مراراً من البنوك الأميركية الكبرى بسبب تقلباتها العنيفة، وأصلها الذي لا يزال مجهولاً إلى الآن، لكن القطاع استسلم بعد الطفرة الأخيرة في سعر بيتكوين، حيث اجتذبت المستثمرين المؤسسيين والشركات واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية.

"في النهاية، كان طلب العميل هو الفائز"، وفقاً لما ذكرته ريتش.

ويستهدف قسم إدارة الثروات في غولدمان ساكس الأفراد والعائلات الثرية، مع وضع حد أدنى للمحفظة عند 25 مليون دولار لكل عميل على الأقل.

وتوقعت ريتش، أن يكون مدخل غولدمان ساكس في العملة المشفرة، عبر تأسيس صناديق استثمار في بيتكوين، بالإضافة إلى طرق أخرى للاستثمار "أقرب إلى فئة الأصول نفسها التي يتم تداولها بلا توقف يومياً على مستوى العالم".

ويعمل بنك غولدمان للحصول على الموافقات من المنظمين بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات وإدارة الخدمات المالية في نيويورك، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.

وقالت ريتش: "ما زلنا في المراحل الأولى من هذا النظام البيئي"؛ مضيفة أن "لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتطور أو ما هو الشكل الذي سيكون عليه.. لكنني أعتقد أنه من الآمن إلى حد ما أن نتوقع أنه سيكون جزءاً من مستقبلنا".