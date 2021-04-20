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أسهم التبغ تضغط على المؤشرات الأوروبية

أسهم أوروبا سويسر
تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم التبغ تضغط على المؤشرات الأوروبية

مع دراسة أميركا إلزام الشركات بخفض مستويات النيكوتين في السجائر

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق، إذ ضغطت شركات التبغ على الأسهم البريطانية وتراجع عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.

ونزلت أسهم بريتش أميركان توباكو وإمبريال براندز وسويديش ماتش بين 1.7 و6.5% في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% في حين استقر المؤشر داكس الألماني وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.

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وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت 10% منذ بداية العام.

ونزل سهم مجموعة دانون الغذائية الفرنسية 0.9% رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.

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