مستثمرو "وول ستريت" يعولون على نتائج شركات التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج نتفليكس وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا هذا الأسبوع للمحافظة على بداية إيجابية لموسم إعلانات أرباح الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13% إلى 34034.18. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.1% أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 4159.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 13894.458 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر الثلاثاء، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.