ظهور إيلون ماسك في SNL يغذي صعود Dogecoin

يغذي ظهور ايلون ماسك Elon Musk في Saturday Night Live بتاريخ 8 مايو في صعود عملة Dogecoin، وهو الصعود الذي أدى إلى توقف تطبيق التداول الخاص بشركة Robinhood.

وارتفعت عملة Dogecoin بنسبة 30% تقريبًا أمس الثلاثاء وأكثر من 11000% هذا العام، مما يضعها في قائمة أفضل 10 من الأصول الرقمية الأكثر قيمة هذا العام.

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وبدأ صعود Dogecoin للمرة الأولى في شهر فبراير، وذلك بفضل سلسلة من التغريدات من ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس إكس، وأشار أحد المحللين إلى أنه مسؤول أيضًا عن الارتفاع الحالي.

وكتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda: ترتفع Dogecoin لأن العديد من متداولي العملات الرقمية لا يريدون تفويت أي ضجة تنبع من استضافة ايلون ماسك ضمن برنامج Saturday Night Live.

وبالرغم من أنها بدأت على شكل مزحة في عام 2013، إلا أن Dogecoin اكتسبت منذ ذلك الحين متابعين ساعدوا في رفع قيمتها من خلال تأييد المشاهير، مثل: ايلون ماسك ومارك كوبان وسنوب دوج.

وقال أحد المحللين: إذا أصبح هناك مجتمع كافٍ حول أحد الأصول، وقرر هذا المجتمع إنشاء قيمة طويلة الأجل من خلال شكل من أشكال خفض سقف العرض بمرور الوقت، فإن ذلك يعني حصولك على عملة ذات قيمة.

ويلاحظ نقاد Dogecoin أنه حتى مؤيدي العملة يرفضون الادعاء بأن لها أي قيمة متأصلة، على عكس مؤيدي العملات، مثل: بيتكوين وإيثريوم.

فقاعة

وكتب مويا: إن فقاعة Dogecoin كان يجب أن تنفجر الآن، لكن الاهتمام المؤسسي يحاول الاستفادة من هذا الزخم ويمكن أن يدعم ذلك صعودها مرة أخرى للأعلى.

ويثير هذا الارتفاع الإعجاب والتخوف معًا حيث يهدف مؤيدوها إلى دفعها إلى قيمة تقترب من دولار واحد، مع تحذير النقاد من إنها تحمل جميع السمات المميزة للفقاعة التي قد تنفجر وتترك الكثير من الخاسرين خلفها.

ويبدو أن الخوف من فقدان الفرص ساعد في الارتفاع، حيث إن العديد من متداولي العملات المشفرة لا يريدون تفويت الفرصة، إلى جانب كون قيمتها المنخفضة جذابة أكثر لعامة الناس بالمقارنة مع بيتكوين.

كما ساعد في ارتفاع قيمتها إعلان عدد من المواقع في الأيام والأسابيع الأخيرة عن فتح باب التداول بعملة Dogecoin في بورصاتها.

وأعلنت بورصة Gemini يوم أمس الثلاثاء عن دعم التداول بعملة Dogecoin، كما أتاحت منصة التداول eToro أيضًا Dogecoin للتداول عبر منصتها، وسمحت منصة Webull لمستخدميها بشراء Dogecoin مرة أخرى في 20 أبريل.