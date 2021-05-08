وول ستريت ترتفع رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة الجمعة، وساعدت أسهم النمو والشركات العملاقة على تعافي المؤشر ناسداك المجمع بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية بواعث القلق من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

تباطأ نمو الوظائف الأميركية على غير المتوقع في أبريل نيسان، متأثرا على الأرجح بنقص في الأيدي العاملة، حسبما أظهره تقرير لوزارة العمل الجمعة.

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بدد التقرير بعض المخاوف حيال ارتفاع التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يخشى المستثمرون من أن يضر بشركات النمو ذات التقييمات المرتفعة.

وقال توم مارتن، مدير المحفظة في جلوبالت إنفستمنتس، "أسماء النمو التي عوقبت تنال فرصة جديدة، لأنها اعتُبرت ذات مخاطر أقل في بيئة تتسم بتعاف أبطأ، وهذا هو ما تشير إليه بيانات الوظائف حقا."

وارتفعت أسهم ذات ثقل مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت، وشملت المكاسب جميع قطاعات ستاندرد أند بورز 500، بقيادة الطاقة والعقارات. وبلغت أسهم شركات الطاقة والمواد ذرى جديدة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد داو 227.91 نقطة بما يعادل 0.66% لتصل إلى 34776.44 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 30.81 نقطة أو 0.73% مسجلا 4232.43 نقطة، وزاد ناسداك 119.40 نقطة أو 0.88% إلى 13752.24 نقطة.

جعل الرئيس الأميركي جو بايدن التوظيف أولوية، لكن أرقام أبريل خيّبت الآمال مع استحداث 266 ألف وظيفة فقط فيما يواجه أصحاب العمل صعوبات للتوظيف في القطاعات المنخفضة المهارات وذات الأجور المتدنية.

واستقر معدل البطالة عند 6.1% في أبريل مقابل 6% في مارس رغم توقع المحللين انخفاضه إلى 5.8%.

ومن المؤشرات السلبية الأخرى خفض بيانات مارس بشكل حاد بعد مراجعتها، ليتضح أنه تم استحداث 770 ألف وظيفة وليس 916 ألفا كما تم الإعلان في البداية.

في المقابل، أظهرت مراجعة بيانات فبراير تحسنا طفيفا مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة إلى 536 ألفا بدلاً من 468 ألفا.