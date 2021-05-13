رحلة الهبوط مستمرة.. الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها هذا العام

نزلت الليرة التركية حوالي 0.8% مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بلغت 8.473 دولار.

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وأظهرت بيانات أمس الربعاء أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل نيسان بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما، مما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء الماضي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس آذار. ويقل الرقم عن عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير شباط عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

إنتاج المصانع في تركيا يرتفع 16.6%

بالمقلب الآخر، أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6% على أساس سنوي في مارس آذار، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد العام الماضي بالتزامن مع بدء إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس شهري في مارس آذار بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز نمو الإنتاج 12.5% على أساس سنوي.