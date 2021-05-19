اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج.. وبورصة دبي تصعد

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تراجع، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض أسعار النفط، في حين واصلت بورصة دبي تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة عقب تقييم متفائل للأسهم العقارية من مورغان ستانلي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار، بما يعادل 2%، إلى 67.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، مما قد يحد من النمو الاقتصادي.

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وحركة أسعار النفط حافز رئيسي لأسواق المال في الخليج، وفق ما ورد في "رويترز".

وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية منخفضا 0.5% متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1% وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 0.6%.

صعود سهم إعمار 2%

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 0.2% مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.8% وإغلاق سهم وحدتها الخاصة بمراكز التسوق، إعمار مولز، مرتفعا 3.2%.

وقال مورغان ستانلي في مذكرة بحثية إن أسعار العقارات في دبي ترتفع للمرة الأولى في 6 سنوات، في ظل زيادة للطلب وتباطؤ في إطلاق المشاريع الجديدة منذ 2017.

وفي الوقت ذاته، تتوقع دبي استقبال أكثر 5.5 مليون زائر من الخارج في العام الجاري، وتأمل أن تعوض أسواق جديدة فقد الزائرين القادمين من أماكن رئيسية جرى تقييد السفر فيها بسبب جائحة فيروس كورونا. كما صعد سهم داماك العقارية 1.6%.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.2% تحت وطأة تراجع سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي 1.5%.

وصعد سهم شركة أبوظبي لبناء السفن 15%، ليعزز مكاسب الجلسة السابقة بعدما وقعت الإمارات عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (952.95 مليون دولار) مع الشركة لبناء سفن استطلاع جديدة لقوات البلاد البحرية.

ونزل المؤشر الرئيسي القطري 0.7% مع هبوط معظم أسهمه مثل سهم صناعات قطر الذي تراجع 2.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% مدعوما بتقدم سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 2%.