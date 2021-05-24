صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية وبورصة قطر تخسر

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، وتتجه بورصة دبي نحو مواصلة مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، غير أن المؤشر القطري خالف الاتجاه وتكبد خسارة.

وتقدم مؤشر أبوظبي ‭‭1.2‬‬% مدعوما بارتفاع ‭‭2.8‬‬% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر السعودي ‭‭0.1‬‬% مدعوما بزيادة ‭‭0.3‬‬% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقفز سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير بنحو 6% بعد اتفاقات امتياز مع ألو يوجا وفلاينج تايجر كوبنهاجن.

غير أن سهم شركة اتحاد اتصالات انخفض ‭‭0.8‬‬%، إذ جرى تداوله بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وصعد مؤشر دبي ‭‭0.1‬‬% مع زيادة سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ‭‭0.8‬‬% و‭‭0.4‬‬% على الترتيب.

أفادت وثيقة بأن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار يوم الخميس، وذلك بعدما تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار.

وتقدم سهم داماك العقارية ‭‭2.1‬‬%.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين لأوضاع القطاع العقاري أن من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل في دبي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ ست سنوات بدعم من الطرح السريع للّقاحات المضادة لفيروس كورونا والذي رفع الآمال في التعافي الاقتصادي.

وخسر المؤشر القطري ‭‭0.7‬‬% مع تراجع معظم أسهمه، ومنها سهم شركة صناعات قطر الذي هبط بما يزيد على 2%.