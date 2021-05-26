الذهب يخترق حاجز 1900 دولار وسط سباق للتحوط ضد التضخم

تخطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، بدعم من تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الفيدرالي الأميركي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير.

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وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت: "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي.. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

وأضاف: "حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الفيدرالي) سيكونون مائلين جداً للتيسير.. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا"، بحسب "رويترز".

قبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2796.62 دولار للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولار، وقفز البلاتين 1.2% إلى 1205.38 دولار.