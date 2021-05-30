مؤشر سوق السعودية يغلق فوق 10547 نقطة.. أعلى مستوى في 7 سنوات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأحد مرتفعاً 0.27% إلى 10547.67 نقطة فوق أعلى مستوى تسجله السوق منذ أكتوبر 2014، بتداولات زادت على 12 مليار ريال.

تخطى المؤشر خلال الجلسة مستوى 10500 نقطة في التعاملات المبكرة، بعد تجاوزها في جلسة 28 أبريل الماضي، بعد تفاعل السوق إيجاباً مع حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الأداء الاقتصادي، وخطط طرح شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السوق، وطرح حصة 1% من شركة أرامكو على مستثمر أجنبي.

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وقال الرئيس التنفيذي لقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن مؤشر سوق السعودية منذ بداية العام السوق ارتفع أكثر من 21% ويعد الشهر الحالي الأقل ارتفاعا بين الشهور الماضية من العام الحالي.

واعتبر أبوجامع في مقابلة مع "العربية" أن هذا الارتفاع يعكس التفاؤل على مختلف المستويات، ولو افترضنا تحقيق نفس المستوى من أرباح الشركات خلال الأرباع الثلاثة المقبلة سيكون مكرر الأرباح 22 مرة.

وأشار إلى أهمية قطاعات البنوك البتروكيماويات والاتصالات الذي تقوده شركة الاتصالات السعودية STC التي لم تزل هي الأقوى وهي المستفيد الأكبر من الدخول في قطاع التقنيات المالية، أو إنشاء بنك رقمي.

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بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركات على تراجع.

كانت أسهم شركات العبداللطيف، وتبوك الزراعية، والمتطورة، والإعادة السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات وفرة, وساب, وبترو رابغ، والبابطين، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.2% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان ولازوردي، والمتطورة, وإعمار، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية. كما كانت أسهم شركات المتطورة، ولازوردي، والراجحي, وشاكر، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 210.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 944 صفقة.