الأسهم الأوروبية تنخفض من مستويات قياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها القياسية اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات في أسواق رئيسية، لكن التفاؤل بشأن تعافٍ اقتصادي سريع يتجه بالمؤشر الرئيسي صوب تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وهبطت الأسهم في فرانكفورت 0.2% وفي باريس 0.1%.

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والأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة عامة، مما أضعف حركة التداول بشكل عام، نقلاً عن رويترز.

ويتجه ستوكس 600 لصعود نسبته 2.6% في مايو/أيار مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إجراءات مكافحة الفيروس، في حين تؤكد الحكومات والبنوك المركزية استمرار تقديم الدعم للمساهمة في التعافي.

وانخفض سهم دويتشه بنك 1.7% بعدما قال تقرير إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أبلغ البنك الألماني أنه أخفق في معالجة أوجه القصور المستمرة في قيود مكافحة غسل الأموال.