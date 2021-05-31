إلزام كبار تنفيذيي "المعجل" تعويض المتضررين بـ 40 مليون ريال

أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالسعودية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام كبار التنفيذيين في مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بتعويض المستثمرين المتضررين في الدعوى الجماعية بمبلغ 40.2 مليون ريال.

وبحسب اللجنة فإن عدد المستثمرين المستحقين للتعويض بلغ 410 مستثمرين.

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وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين، المنضمين في الدعوى الجماعية بمبلغ قدره 40.21 مليون ريال.

وذكرت أن المدعى عليه الأول هو عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (0101397334)، والمدعى عليه الثانيع فهد بن علي بن سعد الرقطان، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1014737967)، والمدعى عليه الثالث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1015194465)، والمدعى عليه الرابع سيك شووي شوونغ، نيوزيلندي الجنسية، هوية مقيم رقم (2224463121).

والمدعى عليه الخامس عمار عدنان إبراهيم قدومي، أردني الجنسية، هوية مقيم رقم (2007783935)، والمدعى عليها السادسة شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، سجل تجاري رقم (1010600030)، والمدعى عليه السابع بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1020763064) ـ متضامنين.

كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت قراراً نهائياً تضمن إدانتة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها، وطلب المدعي الرئيسي إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.

وجاءت قائمة أرقام هويات المستحقين كالتالي: