الأسهم الإماراتية تربح 18 مليار دولار في مايو

حققت أسواق الأسهم المحلية، أفضل أداء شهري في 6 أشهر، بمكاسب سوقية ناهزت 66 مليار درهم (18 مليار دولار).

وارتفع سوق دبي خلال الشهر الماضي بنسبة 7.37 %، وهي أكبر مكاسب منذ نوفمبر الماضي، ليغلق عند 2797.52 نقطة، بدعم صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، يتصدرها البنوك والعقار، فيما زاد سوق أبوظبي 8.47 %، بمكاسب هي الأعلى منذ يناير، ليصل إلى 6558.7 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق، بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

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واجتذبت الأسهم سيولة خلال الشهر الماضي، بواقع 40.9 مليار درهم، منها 35.73 ملياراً في أبوظبي، و5.18 مليارات بدبي.

وجرى التداول على 8.97 مليارات سهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات سهم في أبوظبي، و3.67 مليارات في دبي، عبر تنفيذ 145.2 ألف صفقة، وفقا لصحيفة البيان.