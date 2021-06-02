.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها مع انتعاش أسعار النفط

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها مع انتعاش أسعار النفط

صعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في التعاملات المبكرة بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة.

ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية أمس بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو أيار، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.

وزير الطاقة السعودي: سنواصل الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية طاقة أوبك بلس وزير الطاقة السعودي: سنواصل الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية

وزادت أسهم شركات النفط والغاز 1.1% لتقود مكاسب القطاعات في أوروبا مع استمرار تقدم أسعار الخام عقب تمسك أوبك وحلفائها بخطة لعودة حذرة لإمدادات النفط للأسواق في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وصعد سهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو 2.7% بعدما اقترح مجلس الإدارة توزيع حصيلة بيع يو.دي تراكس على المساهمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف
شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد