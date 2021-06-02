إنفستكورب تعلن عزمها إلغاء إدراجها في بورصة البحرين

أعلنت شركة إنفستكورب عن عزمها إلغاء إدراجها في بورصة البحرين بعد 15 عاما على إدراجها.

وجرى إدراج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية منذ فبراير 2006. وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على القطاع المالي. كما يوجد به 45 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وجزر البريطانية والبلدان الاسكندنافية، جنوب أوروبا وأوروبا الغربية. ويقع مقر انفستكورب في المنامة، البحرين، وتم تأسيسها في يناير 1982.

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وتستهدف شركة إنفستكورب القابضة صفقات أكبر في مجال الأسهم الخاصة "الاستثمار المباشر"، في أميركا الشمالية حيث تسعى إلى زيادة الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار.

قال رئيس عمليات الأسهم الخاصة بأميركا الشمالية، ديفيد تايه، في مقابلة الشهر الماضي، إن أكبر مدير للأسهم الخاصة والأصول البديلة في الشرق الأوسط يرى أن عمليات الاستحواذ في تلك المنطقة تمثل أحد أفضل السبل للنمو. وقال إن الشركة تدرس أيضاً المزيد من الاستثمارات المشتركة كوسيلة للمشاركة في صفقات أكبر.

وأضاف: "نريد زيادة قدرتنا على الاستثمار وتوسيع قمة مسار الاستثمارات التي يمكننا النظر إليها من منظور الحجم". "في الوقت الحالي، هناك صفقات نحبها حقاً ولا نتابعها لأنها خارج نطاق حجمنا".