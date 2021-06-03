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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح

وول ستريت - أسهم أميركية
رجلان يتابعان أسعار الأسهم الأميركية
وول ستريت

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح

مع تحول التركيز لبيانات قطاع الخدمات

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية منخفضة اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على بيانات تشير إلى تسارع في نمو الوظائف بحثا عن مؤشرات على مسار التعافي الاقتصادي والتضخم قبيل صدور أرقام مهمة لقطاع الخدمات.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.1 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 34550.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.40% ليسجل 4191.43 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 100.6 نقطة أو 0.73% إلى 13655.746 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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وكشفت أرقام الوظائف في أميركا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بمقدار 978 ألف وظيفة في مايو، وفقًا للتقرير الاقتصادي الوطني الصادر عن ADP يوم الخميس.

وأظهرت بيانات الوظائف مفاجئة إيجابية حيث جاءت أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم صحيفة وول ستريت جورنال، والذين توقعوا تحقيق 680 ألف وظيفة.

وهي أكبر عدد من الوظائف منذ يونيو الماضي عندما بدأ الاقتصاد في الانفتاح بعد الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا. أضاف القطاع الخاص 654.000 منقح في أبريل، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 742.000.

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