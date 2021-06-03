صناديق "ريت" العقارية تسجل أعلى قيم تداول منذ إدراجها في 2016

سجلت الصناديق العقارية المتداولة "ريت" في السعودية خلال شهر مايو، أكبر مكاسب شهرية خلال العام الجاري، وصاحب هذه المكاسب أحجام وقيم تداول هي الأعلى على الإطلاق.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، سجلت الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر مايو قيم تداول بلغت 7.54 مليار ريال هي الأعلى منذ إطلاق الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية في عام 2016، وهذه السيولة تزيد عن الشهر السابق بأكثر من 46%، حيث كانت السيولة عند 5.16 مليار ريال.

مادة اعلانية

ودفعت هذه السيولة إلى تسجيل القطاع مكاسب سوقية بنحو 7.9%، وسط ارتفاع جماعي للوحدات، ليسجل القطاع أعلى إغلاق شهري منذ سبتمبر 2017.

واستحوذ القطاع خلال شهر مايو على نحو 4.7% من سيولة السوق البالغة 158.7 مليار ريال، وذلك عبر تداول 643.3 مليون وحدة، رغم تراجع إجمالي سيولة السوق للشهر الثاني على التوالي.

وحول تداولات شهر مايو، سجلت خمسة صناديق من أصل 17 صندوقا عقاريا متداولا أعلى أحجام تداول لها منذ الإدراج، وهي كل من مشاعر ريت، سدكو كابيتال ريت، سويكورب وابل ريت، ميفك ريت، وبنيان ريت، في حين سجل صندوق جدوى ريت الحرمين أعلى أحجام تداول شهري منذ مايو 2017.

واستطاع صندوق "الجزيرة ريت" أن يسيطر وحده على 25% من قيم التداولات خلال شهر مايو، بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال من خلال تداول 63.3 مليون وحدة، فيما جاء ثانيا صندوق "مشاعر ريت" الذي سيطر على 16.5% من التداولات بواقع 1.24 مليار ريال ثم صندوق "سويكورب وابل ريت" بسيولة 1.05 مليار ريال.

وعززت الصناديق العقارية من مكاسبها منذ بداية العام لترتفع إلى 16%، فيما سجلت كل من "مشاعر ريت، جدوى ريت الحرمين، الجزيرة ريت، وتعليم ريت" أعلى مكاسب من بين الصناديق العقارية وبنسب تراوحت ما بين 25.2 و55.2%.

ومن المعرف أن الصناديق العقارية المتداولة لا تشهد تذبذبات عالية أو تداولات نشطة، بحكم طبيعتها الاستثمارية من خلال التوزيعات النقدية الدورية لمساهميها، لذلك ظل معدل التذبذب الشهري للقطاع في حدود 2-3% صعودا أو هبوطا، إلا أن هناك حالات نادرة شهدت نشاطا محموما كما حدث الأسبوع الماضي.