مصر.. سهم "طلعت مصطفى" يقفز بعد وضع حجر أساس مدينة "نور"

قفز سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى في البورصة المصرية، لأعلى مستوياته في نحو شهرين خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب وضع الشركة أمس حجر أساس مدينة "نور" الجديدة.

وفي تلك الأثناء ارتفع السهم إلى 6.08 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل 2021، مسجلاً نسبة ارتفاع 5.37% خلال الجلسة، مخالفاً أداء مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" المتراجع 0.12% عند مستوى 10109.79 نقطة.

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ووضع وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى، يوم الأحد، حجر الأساس لإنشاء مدينة "نور"، بالشراكة بين الشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتنفذ المدينة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر.

وتضم المدينة 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وعن أنظمة سداد مدينة "نور"، قال الرئيس التنفيذي هشام طلعت مصطفى، إنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

تُعد مدينة "نور" هي ثالث المدن التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بعد مدينتي "الرحاب" و"مدينتي" بشرق القاهرة، يقطنهما حاليا نحو 850 ألف نسمة.