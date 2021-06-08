ضغوط بيعية تهوي بمؤشر بورصة مصر دون 10 آلاف نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغط مبيعات قوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فيما فشلت المشتريات الهزيلة للمستثمرين الأجانب في وقف موجة الهبوط.

ووفق التقرير اليومي للبورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2232 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للشراء بصافي 24.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 21.69 مليون جنيه، و2.98 مليون جنيه على التوالي.

في سياق متصل، واصل سهم التجاري الدولي مصر، موجة التراجع التي يشهدها منذ إعلان مراجعة مرجان ستانلي، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات. حيث تراجع السهم وهو صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة المصرية، بنسبة 2.37% عند مستوى 50.2 جنيه للسهم.

وبلغت قيمة التداول على السهم نحو 136.26 مليون جنيه، من خلال 2.7 مليون سهم.

ومنذ بداية العام الحالي، تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 15.3% بقيمة تداول بلغت 9.47 مليار جنيه، بينما تراجع سهم البنك خلال العام الماضي بنسبة 28.7%. وبلغت قيمة التداول على السهم خلال تعاملات اليوم نحو 1.57 مليار جنيه من خلال 441.16 مليون سهم.