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سقوط "بيتكوين".. استراتيجيون يتوقعون عودة مؤلمة إلى 20000 دولار

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

سقوط "بيتكوين".. استراتيجيون يتوقعون عودة مؤلمة إلى 20000 دولار

هوت بنحو 10٪ حتى الآن في يونيو

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دبي - العربية.نت

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قد يكون هذا الأسبوع أسبوعًا سيئًا آخر لعملة بيتكوين، ونذيرًا لمزيد من الألم في المستقبل، وفقًا للاستراتيجيين الذين يراقبون عمليات البيع في العملات المشفرة.

وقد يؤدي المزيد من الضعف في سعر العملة المشفرة الأكبر إلى عرض مستوى 20000 دولار كهدف هبوطي، وفقًا لشركات Oanda Corp و Evercore ISI و Tallbacken Capital Advisors LLC.

وانخفضت عملة بيتكوين بحوالي 2٪ إلى 33000 دولار اعتبارًا من الساعة 11:23 صباحًا في هونغ كونغ، فيما هوت بنحو 10٪ حتى الآن في يونيو.

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وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة Oanda Corp: "أكبر عملة مشفرة تقترب بشكل خطير من مستوى 30 ألف دولار وسط مخاوف تنظيمية متزايدة في الولايات المتحدة.. كسر حاجز 30 ألف دولار قد يشهد قدرًا هائلاً من زخم البيع"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تراجعت عملة بيتكوين بحوالي 32000 دولار من سجلها في أبريل، متأثرة بتوبيخ الملياردير إيلون ماسك بشأن الطاقة التي تتطلبها، بالإضافة إلى حملة تنظيمية متجددة في الصين. كما أن قدرة السلطات الأميركية على استرداد فدية بيتكوين رفيعة المستوى التي دفعتها شركة لخطوط أنابيب رئيسية للطاقة بعد تعرضها لهجوم، أضعفت أيضًا فكرة أنها خارجة عن سيطرة الحكومة، والتي كانت بمثابة معتقد لبعض مؤيدي العملة.

كما بدأت تظهر علامات على حذر المؤسسات الاستثمارية، بينما دعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونغرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وقام كل من الخبير الاستراتيجي التقني في Evercore، ريتش روس ومايكل بورفس من شركة Tallbacken Capital Advisors، بوضع علامة على مستوى 20000 دولار كمستوى رئيسي محتمل إذا تراجعت بيتكوين إلى مستوى أقل بكثير مما هي عليه الآن.

مع ذلك، لا يزال آخرون واثقين من التوقعات على المدى الطويل. على سبيل المثال، عزز مايكل سيلور من شركة MicroStrategy بيع السندات غير المرغوب فيها إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار لتمويل شراء المزيد من بيتكوين.

وقد برزت MicroStrategy كواحدة من أكثر الشركات العامة صعودًا في مجال العملات المشفرة.

بعد حوالي أسبوع من أعلى مستوى سجلته بيتكوين في منتصف أبريل، جادل بورفس بأن الحالة الصعودية تبدو "صعبة للغاية".. إلى أي مدى يمكن أن تنخفض؟ سأل بورفس في مذكرته يوم الثلاثاء، وقال: "لا تزال الإجابة الأكثر وضوحًا هي التصحيح الكامل للاختراق من 20000 دولار، وبعبارة أخرى، العودة إلى 20000 دولار".

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