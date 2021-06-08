بيتكوين تسجل نزوحاً قياسياً مع استمرار الحذر من أكبر عملة مشفرة

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة، نشرت أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات بيتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بيتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران، وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.

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ومنذ بداية العام ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت عملة بيتكوين اليوم الثلاثاء، حيث ضربت نوبة أخرى من الضعف سوق العملات المشفرة. وانخفض أكبر رمز رقمي بنسبة 6٪ تقريبًا في مرحلة ما في التداول الآسيوي، وكان عند حوالي 32770 دولارًا اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا في هونغ كونغ.

وانخفض مؤشر بلومبرغ جالاكسي للتشفير بنحو 9٪.

على النقيض، استمرت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق "إيثر" مليار دولار.

في المقابل، كان كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط SkyBridge Capital، تروي غايسكي، توقع أن يرتفع الذهب إلى مستويات جديدة في العام المقبل، لكنه قال إن المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للعملة مع ديون عالمية يجب أن يتطلعوا إلى بيتكوين.

وقال غايسكي، الذي يدير صندوق سكاي بريدج، البالغة قيمته 7.5 مليار دولار: "من المرجح أن يرتفع كلاهما حتى مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشتريات الأصول".

وأضاف: "سنلتزم ببيتكوين والعملات المشفرة لأننا فقط نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي". وأوضح أن بيتكوين ستتعرض لتقلبات أكبر مما سيشهده الذهب.