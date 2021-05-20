جي بي مورغان: مستثمرون كبار نزحوا من بيتكوين إلى الذهب

يبدو أن المستثمرين المؤسسيين في عملة بيتكوين بدأوا في التخلص من العملة المشفرة لصالح الذهب، مما يعكس الاتجاه الأخير الذي حدث خلال الربعين الماضيين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جي بي مورغان.

أخبر محللون من JPMorgan عملاء البنك، أنهم شعروا بأن المستثمرين المؤسسيين يتخلون عن البيتكوين ويعودون إلى الذهب.

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وقال محللو JPMorgan في مذكرة للمستثمرين: "تستمر التدفقات إلى بيتكوين في التدهور وتشير إلى استمرار تقليص الاستثمارات من قبل المستثمرين المؤسسيين. خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق العقود الآجلة للبيتكوين أسوأ عمليات التصفية وأكثرها استدامة منذ أن بدأ صعود بيتكوين في أكتوبر".

جاءت هذه الأخبار مع استمرار انخفاض سعر العملة المشفرة الأشهر، التي جرت معها باقي العملات المشفرة نحو خسائر فادحة يوم أمس، حيث انخفضت بيتكوين إلى ما يقرب من 30 ألف دولار لتعود وتلملم خسائرها بعض الشيء، بعد أن كانت وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65000 دولار في أبريل المنصرم.

وتتجه سوق بيتكوين نحو الانخفاض بشكل مطرد منذ 12 مايو، عندما قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إن شركته علقت شراء السيارات باستخدام العملة المشفرة، بسبب مخاوف من أن عملية "التعدين" الحسابية أدت إلى تأثيرات بيئية سلبية.

وشهدت سوق العملات المشفرة بأكملها خسارة قدرها 300 مليار دولار في نفس اليوم.

أما يوم الثلاثاء، فتلقت "بيتكوين" ضربة أخرى، بعد أن أصدرت ثلاث هيئات مصرفية في الصين بيانًا يحذر المؤسسات المالية من إجراء أعمال متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تداول أو تبادل تلك العملات.

وكتب المحللون الاستراتيجيون في JPMorgan، بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، في مذكرتهم إلى المستثمرين: "ربما يفر المستثمرون المؤسسيون من بيتكوين لأنهم يرون أن الاتجاه الصعودي السابق على مدى ربعين قد انتهى، وبالتالي يسعون إلى استقرار الذهب التقليدي بعيدًا عن التحول السريع للذهب الرقمي، أو ربما ينظرون إلى سعر بيتكوين الحالي على أنه مرتفع جدًا مقارنة بالذهب، وبالتالي يفعلون عكس ما فعلوه في الربعين السابقين، أي يبيعون البيتكوين ويشترون الذهب".

وتكهن تقرير JPMorgan أيضًا بأن المؤسسات ليست وحدها من يتخلى عن بيتكوين، ولمح الاستراتيجيون إلى أن الاهتمام بشراء بيتكوين بالتجزئة قد انخفض أيضًا، مشيرين إلى أنه سيكون هناك انخفاض متوقع في مشتريات العملة المشفرة بواسطة Square (SQ)، وهي شركة المدفوعات التي تسمح حاليًا للمستخدمين بشراء وبيع بيتكوين.

وأفاد موقع Coindesk بأن المعلومات من مصدر البيانات Messari، أظهرت أنه بينما تراجعت بيتكوين بنسبة 40% في الـ 24 ساعة الماضية، عانت أكبر 10 عملات رقمية أخرى من خسائر أضخم، بما في ذلك Ether و Internet computer Token و Binance Token و Cardano و XRP.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن Dogecoin، أحدث عملة مشفرة مفضلة لدى إيلون ماسك، انخفضت أيضًا بنسبة 31% إلى 33 سنتًا أميركيًا أمس الأربعاء، (بعد أن لمست قاعاً عند 22 سنتًا).

يذكر أنه تم اختراع بيتكوين، أول عملة مشفرة في العالم، في عام 2008، ليتم إطلاقها عام 2009، وهي عملة رقمية لامركزية غير مرتبطة ببنك مركزي أو جهة مسؤولة واحدة، وبالتالي يمكن إرسالها من مستخدم إلى مستخدم دون وسطاء على شبكة بيتكوين.