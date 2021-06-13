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أداء إيجابي للأسهم السعودية بسيولة تتجاوز 5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

أداء إيجابي للأسهم السعودية بسيولة تتجاوز 5 مليارات ريال

تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة سهم "ذيب للسيارات" بنحو 253.63 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52% ما يعادل 55.99 نقطة في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليصل لمستوى 10852.32 نقطة، مواصلاً تسجيل المستويات التاريخية لأعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2014، والأداء الإيجابي للجلسة الخامسة على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية الرئيسي نحو 5.46 مليار ريال، ما يعادل نحو 138.35 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 131 سهماً، مقابل تراجع 53 سهماً من بين أسهم 203 شركات مدرجة.

"طيبة للاستثمار" و"دور للضيافة" تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج شركات سوق السعودية "طيبة للاستثمار" و"دور للضيافة" تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم بحر العرب بنسبة 9.98%، بينما تصدر التراجعات سهم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%.

وفي صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة جاء سهم "ذيب للسيارات" بنحو 253.63 مليون ريال، بينما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم "جازادكو" بنحو 6.74 مليون سهم.

وارتفعت قطاعات السوق باستثناء 4 قطاعات فقط، وسط أداء إيجابي للقطاعات القيادية بصدارة قطاع الاتصالات بارتفاع 1.96%.

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