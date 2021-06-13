أداء إيجابي للأسهم السعودية بسيولة تتجاوز 5 مليارات ريال

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52% ما يعادل 55.99 نقطة في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليصل لمستوى 10852.32 نقطة، مواصلاً تسجيل المستويات التاريخية لأعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2014، والأداء الإيجابي للجلسة الخامسة على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية الرئيسي نحو 5.46 مليار ريال، ما يعادل نحو 138.35 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 131 سهماً، مقابل تراجع 53 سهماً من بين أسهم 203 شركات مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم بحر العرب بنسبة 9.98%، بينما تصدر التراجعات سهم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%.

وفي صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة جاء سهم "ذيب للسيارات" بنحو 253.63 مليون ريال، بينما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم "جازادكو" بنحو 6.74 مليون سهم.

وارتفعت قطاعات السوق باستثناء 4 قطاعات فقط، وسط أداء إيجابي للقطاعات القيادية بصدارة قطاع الاتصالات بارتفاع 1.96%.