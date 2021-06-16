الطروحات في أميركا تسجل رقما قياسيا عند 171 مليار دولار في 2021

سجل إجمالي الطروحات الأولية للشركات في الولايات المتحدة، منذ بداية العام الحالي، رقما قياسيا بلغ 171 مليار دولار، متجاوزا بذلك الرقم القياسي لعام 2020 بأكمله البالغ 168 مليار دولار.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع تقييمات الشركات في سوق الأسهم بفعل خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التحفيز النقدي في أعقاب جائحة كورونا.

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في المقابل، تعيش بورصة هونغ كونغ أوقاتا عصيبة على صعيد استقبال الطروحات العامة الأولية الجديدة، إذ تتجه إحدى أكبر أسواق المال في آسيا نحو تسجيل أدنى وتيرة للطروحات الجديدة منذ الأزمة المالية العالمية، في وقت تتصاعد وتيرة الحملة الشرسة التي تشنها الصين على شركات التكنولوجيا.

وتشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن عدد الطروحات الأولية التي استقبلتها سوق المال في هونغ كونغ خلال الربع الثاني 7 شركات فقط، ما يجعلها على المسار نحو تسجيل أقل وتيرة لطروحات الشركات منذ عام 2009 بانخفاض شديد عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومنذ فشل طرح شركة "أنت غروب" التابعة لقطب الأعمال الصيني جاك ما في وقت سابق من العام الماضي، اتجهت مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة نحو سحب طلباتها للطرح في أسواق المال، في وقت شددت السلطات الصينية من إجراءات التدقيق ما دفع تلك الشركات نحو التراجع عن فكرة الطرح.