متى تتوقف موجة الخسائر الأسبوعية في بورصة مصر؟

واصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية لتفقد الأسهم خلال تداولات الأسبوع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، فيما فشلت مشتريات المستثمرين المصريين والعرب في تقليص موجة الخسائر.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، نزل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.5% فاقداً نحو 9.896 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 642.997 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 633.101 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% فاقداً نحو 121 نقطة وذلك بعدما نزل من مستوى 9977 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 9856 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.7% خاسراً نحو 107 نقاط بعدما تراجع من مستوى 2256 نقطة إلى مستوى 2149 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.16% فاقداً نحو 146 نقطة بعدما تراجع من مستوى 12545 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 12399 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.67% خاسراً 65 نقطة بعدما نزل من مستوى 3880 نقطة إلى نحو 3815 نقطة.

وهوى مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.6% فاقداً نحو 87 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2384 نقطة إلى نحو 2297 نقطة.

وامتدت موجة الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، والذي تراجع بنسبة 3.2% خاسراً نحو 107 نقاط بعدما تراجع من 3333 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 3226 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وسط مشتريات محلية وعربية. وربحت الأسهم المدرجة نحو 1.1 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 188 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 17.33%، والعرب على 8.16%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 30.24% من إجمالي تداولات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 69.75%.