.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عملة مشفرة قيمتها تقترب من الصفر.. هل تشتريها؟

عملات رقمية مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

عملة مشفرة قيمتها تقترب من الصفر.. هل تشتريها؟

تراجعت القيمة السوقية من 1742.5 مليار دولار يوم الأربعاء إلى 1499.7 مليار دولار في تعاملات السبت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت عملة تيتان Titan المشفرة إلى مستويات قريبة من الصفر يوم الخميس الماضي، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 64 دولارا.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة من مستوى 1742.5 مليار دولار خلال تداولات الأربعاء الماضي إلى نحو 1499.7 مليار دولار في تعاملات السبت لتخسر السوق نحو 242.8 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن تخلّص كبار المستثمرين من حيازتها، ما أثار موجة عمليات بيع واسعة مدفوعة بالذعر.

وذكر الملياردير الأميركي Mark Cuban عبر تغريدة على "تويتر" أنه تعرض للخسائر جراء انهيار العملة قبل تمكنه من بيع حيازته، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر المالية التي تعرض لها أو كيفية خروجه من حيازة العملة.

يذكر أن عملة "تيتان" الرقمية المشفرة، لها معروض متداول قدره 910 ملايين عملة، وأقصى معروض قدره 5 مليارات عملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
قبل أن تذهب
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
اكتشف المزيد