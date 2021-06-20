عملة مشفرة قيمتها تقترب من الصفر.. هل تشتريها؟

تراجعت عملة تيتان Titan المشفرة إلى مستويات قريبة من الصفر يوم الخميس الماضي، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 64 دولارا.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة من مستوى 1742.5 مليار دولار خلال تداولات الأربعاء الماضي إلى نحو 1499.7 مليار دولار في تعاملات السبت لتخسر السوق نحو 242.8 مليار دولار.

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يأتي ذلك بعد أن تخلّص كبار المستثمرين من حيازتها، ما أثار موجة عمليات بيع واسعة مدفوعة بالذعر.

وذكر الملياردير الأميركي Mark Cuban عبر تغريدة على "تويتر" أنه تعرض للخسائر جراء انهيار العملة قبل تمكنه من بيع حيازته، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر المالية التي تعرض لها أو كيفية خروجه من حيازة العملة.

يذكر أن عملة "تيتان" الرقمية المشفرة، لها معروض متداول قدره 910 ملايين عملة، وأقصى معروض قدره 5 مليارات عملة.