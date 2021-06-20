"لاند المتحدة العقارية" تطرح 10 ملايين سهم للاكتتاب استعداداً للإدراج في الكويت

قالت مصادر مطّلعة، إن شركة لاند المتحدة العقارية تعمل حاليا على إنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها إلى النسبة المحددة التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي، لاسيما بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها الشركة أخيرا من هيئة أسواق المال في الكويت.

وأوضحت المصادر أن شركة لاند المتحدة العقارية قامت بطرح ثانوي خاص لـ 10 ملايين سهم بحد أقصى، بسعر 105 فلوس للسهم، شاملة علاوة الإصدار، مشيرة الى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف سهم، متوقعة أن يبلغ إجمالي عوائد الاكتتاب 1.050 مليون دينار، وبدأ تاريخ الاكتتاب من تاريخ 13 يونيو 2021 الى 24 يونيو، بحسب صحيفة "الجريدة"، الكويتية.

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وأضافت المصادر الى أن عملية الطرح للاكتتاب التي قامت بها الشركة تمت من قبل مدير الاكتتاب شركة نور للاستثمار المالي، وستكون من قبل المساهمين الحاليين الى مساهمين جدد، مشيرة الى أنه سيتم التوصل مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بالإدراج، والمتمثلة في الإعلان بالجريدة الرسمية، ومرتين في صحيفة محلية، وإعداد البيانات، والإفصاح عن كل البيانات المتعلقة به على موقع البورصة، إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

وأوضحت أنه حسب الشروط المحددة للإدراج يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، أو ألا يقل عدد مساهميها عن 225 مساهما، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة وفق البند 1 من هذه المادة.

يذكر أن نص المادة (2-1) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق- الكتاب الثاني عشر، ينص على أنه عند إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في البورصة يجب توافر شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، إضافة الى ضرورة أن تتخذ الشركة شكل الشركة المساهمة، وأن تكون أسهمها قابلة للتداول، وألا تكون هناك أيّ قيود من شأنها حجب جميع الأسهم عن التداول، أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين.